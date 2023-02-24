  • 23°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】潘渡獲證監會批准管理100%虛擬資產基金　料最快3月正式推出、門檻50萬美元

股市 16:41 2023/02/24

分享：

分享：

【虛擬資產】潘渡獲證監會批准管理100%虛擬資產基金　料最快3月正式推出、門檻50萬美元

資產管理公司潘渡近日獲證監會批准管理最多包含100%虛擬資產的投資基金，潘渡創始人任駿菲預計，3月將推出2款虛擬資產投資基金，分別採取主動及被動策略，並主要集中投資CMC（CoinMarketCap）市值排名靠前的加密貨幣。

任駿菲稱，區塊鏈和創新技術發展潛力不斷增長，在獲得證監會批准後，希望為客戶推出更多投資產品，包括其他虛擬資產產品，但補充暫時無意申請香港虛擬資產交易平台。潘渡虛擬資產策略師王丹稱，虛擬資產投資基金為高淨值客戶投供一個更便捷進入市場的機會。王丹稱，上述基金只開放予專業投資者認購，投資門檻為50萬美元。

對於虛擬資產走勢，潘渡虛擬資產分析員陳嘉成認為，目前市場正在養精蓄銳，雖然美國加息步伐未見減慢，但大型加密貨幣價格維持在近月高位，現時價格適合作長線投資，此外NFT交易量回暖，更多大型商家有意發行NFT。

相關文章：【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期　盤後一度升逾3%

相關文章：【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢　擬容許散戶參與大型代幣交易

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？   東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

虛擬貨幣 基金 ETF 投資產品 NFT 財富及資產管理 區塊鏈 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【飛遇世界鉅賞】國泰航空：3月起向東南亞旅客送出8萬張往香港機票　哪個地區獲分配最多？

下一篇文章

【港股市況】網易挫11%、阿里巴巴跌5%　恒指收跌341點、力守兩萬關　汽車股走弱　創科彈近4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【沽空669】創科急跌19%後停牌　Jehoshaphat Research：正沽空創科　潛在跌幅60%至80%　公司指待發澄清公告回應
【沽空669】創科急跌19%後停牌　Jehoshaphat Research：正沽空創科　潛在跌幅60%至80%　公司指待發澄清公告回應
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌266點　網易ADR低港6%　阿里美股低3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌266點　網易ADR低港6%　阿里美股低3%（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整淨利潤按年升12%　勝預期
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整淨利潤按年升12%　勝預期
【港股市況】網易挫11%、阿里巴巴跌5%　恒指收跌341點、力守兩萬關　汽車股走弱　創科彈近4%（不斷更新）
【港股市況】網易挫11%、阿里巴巴跌5%　恒指收跌341點、力守兩萬關　汽車股走弱　創科彈近4%（不斷更新）
【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金
【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金
【美股期貨】道指期貨跌31點　聚焦1月PCE物價指數（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌31點　聚焦1月PCE物價指數（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款