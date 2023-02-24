▲ 【虛擬資產】潘渡獲證監會批准管理100%虛擬資產基金 料最快3月正式推出、門檻50萬美元

資產管理公司潘渡近日獲證監會批准管理最多包含100%虛擬資產的投資基金，潘渡創始人任駿菲預計，3月將推出2款虛擬資產投資基金，分別採取主動及被動策略，並主要集中投資CMC（CoinMarketCap）市值排名靠前的加密貨幣。

任駿菲稱，區塊鏈和創新技術發展潛力不斷增長，在獲得證監會批准後，希望為客戶推出更多投資產品，包括其他虛擬資產產品，但補充暫時無意申請香港虛擬資產交易平台。潘渡虛擬資產策略師王丹稱，虛擬資產投資基金為高淨值客戶投供一個更便捷進入市場的機會。王丹稱，上述基金只開放予專業投資者認購，投資門檻為50萬美元。

對於虛擬資產走勢，潘渡虛擬資產分析員陳嘉成認為，目前市場正在養精蓄銳，雖然美國加息步伐未見減慢，但大型加密貨幣價格維持在近月高位，現時價格適合作長線投資，此外NFT交易量回暖，更多大型商家有意發行NFT。

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