日央行下任行長植田和男：維持超寬鬆的貨幣政策是「妥當」　

即將上任的日本央行（BOJ）行長植田和男周五（24）表示，因為通脹率還沒有持續穩定地達到央行2%的目標，維持超寬鬆的貨幣政策是「妥當」的，而且包括實現薪酬增長。美元兌日元新報134.7

據悉Meta正準備新一輪的裁員 朱克伯格希望將公司「扁平化」【下一頁】

植田指現在通脹率是4%左右，預料將於下個財政年度中期降至2%以下，認為通脹已經出現一些積極跡象。但是貨幣寬鬆政策最短需要半年才有效果，最長三年才能看得出效果，央行將與政府密切合作，以適當引導政策。

另外他也提到，如果日本需要退出貨幣寬鬆政策時，會考慮如何處理大量ETF持倉。

【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷