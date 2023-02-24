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日央行下任行長植田和男：維持超寬鬆的貨幣政策是「妥當」　

環球政經 17:47 2023/02/24

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即將上任的日本央行（BOJ）行長植田和男周五（24）表示，因為通脹率還沒有持續穩定地達到央行2%的目標，維持超寬鬆的貨幣政策是「妥當」的，而且包括實現薪酬增長。美元兌日元新報134.7

據悉Meta正準備新一輪的裁員 朱克伯格希望將公司「扁平化」【下一頁

植田指現在通脹率是4%左右，預料將於下個財政年度中期降至2%以下，認為通脹已經出現一些積極跡象。但是貨幣寬鬆政策最短需要半年才有效果，最長三年才能看得出效果，央行將與政府密切合作，以適當引導政策。

另外他也提到，如果日本需要退出貨幣寬鬆政策時，會考慮如何處理大量ETF持倉。

 

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責任編輯：張瑋婷

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