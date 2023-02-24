【業績｜REITs】冠君末期分派減17%至8.95仙、股息率6.48厘　通關將利好分成租金表現

▲ 【業績｜REITs】冠君產業信託每基金單位分派倒退14%

房地產信託基金冠君產業信託 （02778） 去年可分派收入按年跌13.6%至12.98億元；末期每基金單位分派減少17%至8.95仙，全年每基金單位分派22.75仙，按年減14%。以冠君周五收報3.51元計，現價股息率約6.48厘。

期内，租金收益總額按年跌5.5%至23.6億元，主因旗下物業的續租租金跌勢持續，令收益總額下跌；物業經營淨開支增加10.2%至3.28億元，因朗豪坊商場營運開支及推廣開支上升。

物業組合總值635.6億元，再錄17.49億元減值，其中8.2億元來自朗豪坊商場及辦公大樓，其餘來自中環花園道三號。

朗豪坊商場維持悉數租出

若以物業收入劃分，旗下朗豪坊商場物業收益淨額4.9億元，按年跌11.3%，維持悉數租出；花園道3號的物業收益淨額按年跌7.8%至12.1億元，出租率跌6.3個百分點82.7%；朗豪坊辦公樓收益淨額微跌0.4%至3.2億元，出租率跌3個百分點至96.3%。

寫字樓基本租金續受壓

冠君表示，中港通關及政府鬆綁防疫措施，有助帶動本地零售市道，租戶銷售回升推高商場的分成租金增長。另外，朗豪坊加權平均租賃期為1.4年，預計今年及明年將分別有39%、32.9%的租賃合同到期。

不過，寫字樓需求的復蘇步伐仍未明朗，冠君料早前續租租金下跌將令基本租金收入持續受壓，目前寫字樓空置率處近年高位，料仍需時復蘇。

料借貸成本仍會增加

冠君表示，現時平均利息率按年升0.4個百分點至2.8%，即使港元拆息或在年後見頂，惟料借貸成本仍會增加，經濟前景仍未明朗，未來將審慎理財。

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記者：伍鍵文