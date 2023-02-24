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【英國通脹】英國SMARTY推優惠電訊服務計劃　減低民眾生活壓力

科技 17:02 2023/02/24

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Three近日在官方網站宣布，SMARTY將推出12英鎊（約113港元）的月費計畫，包含無限數據、通話及短訊服務，用戶亦能使用5G網絡。

在智能電話普及的年代，電訊服務成為大眾生活必需品。英國國民生活費持續高企，民眾在繳交電訊服務計劃費用時難免會有壓力。為應對此情況，電訊商Three用旗下品牌名義SMARTY，在英國推出平價計畫，期望能減輕顧客經濟上的壓力。

【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？

【eSIM時代】Android13測試版增eSIM功能　實體卡資料可轉至eSIM

Three近日在官方網站宣布，SMARTY將推出12英鎊（約113港元）的月費計畫，包含無限數據、通話及短訊服務，用戶亦能使用5G網絡。此為月費計畫，用戶能在仼何時候更改或取消他們的服務。

惟要留意的是，計畫對申請人士有條件限制。合資格申請者為正接受就業支援（income-based employment support）、求職支援（income-based Jobseeker's Allowance）、收入支援（income support）、退休金補助（pension credit）和統一福利救濟金 （universal credit）的人士。

在此計畫前，Three也曾推出其他措施支援其客戶，如向慈善機構Good Things Foundation捐贈了1,000,000GB數據，向7個經濟網頁提供免費服務，並重啟了Reconnected計劃，為弱勢社群翻新舊裝置及提供6個月免費無限數據連接。

【國際郵寄出事】英國皇家郵政因網絡安全事故　國際郵寄服務嚴重受阻

責任編輯：歐朗欣

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