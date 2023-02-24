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【新股IPO】泰山啤酒據報赴港上市　集資最多23億元　黎瑞剛CMC資本為第二大股東

股市 16:24 2023/02/24

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【啤酒企業】泰山啤酒據報赴港上市　集資最多23億元（圖：界面新聞）

外電引述消息稱，内地啤酒企業泰山啤酒擬考慮赴港上市，最快6月提交招股說明書，集資規模或介乎2億至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元）。消息稱，泰山啤酒正接觸美銀及中金商議準備上市，不過，相關考慮處初期階段，包括規模及時間等細節仍有變數。

泰山啤酒始建於1979年，前身為泰安市啤酒廠，隨後於2000年易名，目前在內地28個省擁逾2200間專營店。據悉，泰山啤酒的控股股東為虎彩集團，而背後的實際控制人為陳成穩。

另外，泰山啤酒於2021年首次向民間資本開放股權融資，獲黎瑞剛創立的華文資本（CMC Capital）注資6億元人民幣，取得公司16.64%股權，成爲其第二大股東。

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