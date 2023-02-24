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西貢傲瀧三房1668萬沽　持貨近5年蝕477萬

股樓投資 16:07 2023/02/24

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雖然新一份《財政預算案》調低首置印花稅，利好樓市交投氣氛，但二手市場仍錄大額蝕讓買賣，尤其是半新盤。 

世紀21奇豐物業廖振雄說，西貢清水灣傲瀧第15座低層C室，實用面積1,118平方呎，三房兩廳間隔，望內園景，日前以1,668萬元易手，實用呎價約14,919元。 

資料顯示，原業主於2018年6月以2,145萬元購入上址，持貨近5年，現賬面蝕477萬元，物業期內貶值約22%。 

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撰文 : 黃卓賢

清水灣 傲瀧 二手市場 私人屋苑

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