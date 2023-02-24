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【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！

股市 15:36 2023/02/24

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【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！

領展 （00017） 今年除淨，意味現時持有領展的小股東都擁有供股權。領展小股東下一步要面對的是，究竟應該在3月9日至3月16日期間，沽出供股權（放棄供股），還是持有供股權選擇供股，抑或是買入更多供股權，湊夠一手避免碎股？

領展上市17年來首次供股，每單位供股價44.2元，折讓約三成，集資約188億元。小股東以「五供一」方式進行供股，意味持有一手領展，供股成本約884元。

領展史上首供股　散戶記低5個重要日子！【下一頁】

影響供股權價格的因素很多，包括除淨後的股價表現、市場對於供股權的供求等。若投資者選擇放棄供股，便可在市場上沽售供股權，但要留意，不少銀行及券商均設有最低交易費用為100元，要小心隨時因沽貨套現而蝕手續費。

想避免碎股 可買入更多領展供股權

假如小股東看好領展前景，又想避免碎股，可以選擇在供股權買賣期間，買入更多供股權，便可以湊夠一手。

要謹記的是，領展小股東可選擇供股或不供股，但千萬不要在3月9日至3月16日期間，不採取任何行動，因供股權會在到期後失效，持有的基金單位權益將按比例攤薄，小股東將不會得到任何補償。

相關文章：【領展供股823】評級機構標普及惠譽：領展供股可保信貸評級兼支持繼續併購　負債比率降至20%以下　

相關文章：【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨　揸領展成本不高、供得過

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編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 除淨 領展 供股 集資
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