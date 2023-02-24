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【比亞迪1211】比亞迪據報曾到菲律賓考察設廠選址　傳次季作出決定

股市 15:55 2023/02/24

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【比亞迪1211】比亞迪據報曾到菲律賓考察設廠選址　傳次季作出決定

菲律賓貿工部（DTI）副部長Ceferino Rodolfo在接受外電訪問時表示，菲律賓、越南及印尼正爭取中國電動車企比亞迪 （01211） 前往設立組裝廠，當局也與比亞迪展開深入討論。

《彭博》報道，比亞迪代表去年底訪菲律賓期間，曾考察在當地設廠可能的選址情況，預計今年次季作出決定。

菲律賓國際投資促進局局長Lanie Dormiendo指，比亞迪已決定在東南亞設立新工廠，惟仍在研究是全面性整車組裝廠，或是從海外進口汽車零件進行最後組裝。

報道又引述另一消息人士指，比亞迪正就在印尼投資建設電動車工廠磋商，而印尼政府將提供免稅期、激勵措施及電池原物料獲取渠道，以爭取比亞迪在當地設廠，並非在泰國等其他國家。

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記者：伍鍵文

 

港股 汽車 比亞迪股份（01211） 印尼 菲律賓 泰國 越南 中國 比亞迪 比亞迪（深：002594）
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