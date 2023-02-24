宏觀經濟復甦  中國房地產信貸望追落後

中國房地產業在過去兩年面對前所未見的波動，預計今年將面對的前路仍崎嶇，嚴謹的信貸選擇及估值評估更顯重要。房地產市場在近期大幅上漲後，高收益債券領域仍不乏個別投資良機。經濟增長進一步轉強，包括一手房屋銷售持續回升，將成為支持這類信貸造好的關鍵條件。

今年，房地產投資級別信貸的融資環境大致穩定，但實力較弱的高收益債券應會繼續面對困難。事實上，由於經濟處於復甦初期，加上房地產業持續波動，離岸違約事件依然有機會發生，但我們認為這些事件不會如2021年至2022年般為市場帶來不利影響。

或許更重要的是，除了以板塊為本的政策外，宏觀經濟復甦或會在2023年發揮更大作用。政府政策確實在挽救2022 年的淡靜投資氣氛方面發揮關鍵效用，但政府可能評估市場對現有政策的反應，或許會在3月初舉行全國人民代表大會之後加推措施，以加強現有舉措。

政府目前的重點是預防業界出現系統性風險，一旦經濟增長疲弱，政府或會採取進一步干預行動。因此，我們認為經濟增長和消費信心好轉，應可成為2023年信貸環境繼續改善的主要催化因素。

房屋銷售方面，隨著政府推出旨在刺激廣泛消費需求的政策，加上市場氣氛好轉，一手物業銷售應可逐漸回穩。雖然零售銷售在去年底連續三個月收縮，並維持遠低於疫情前的水平，但在農曆新年期間出現一些正面訊號。此外，失業率仍高於過往平均，特別是青年勞工方面，因此復甦進程預計將會循序漸進。

整體來說，我們預計房地產的整體銷情（或特別是房屋銷售）不會回復過往水平。內房業曾經佔中國國內生產總值約20%至30%，但這些風光日子不再。儘管如此，受惠於行業持續復甦，表現落後的發展商債券價格應可顯著上升，因此我們認為這個板塊將在2023年出現具吸引力的投資機會。

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