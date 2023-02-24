【券商點睇】Vesync召回存風險機型 或佔去年銷量15% 料短期銷售受影響

招銀國際表示，Vesync（02148）發現在美國、加拿大和墨西哥，其Cosori品牌部分型號空氣炸鍋的電線接頭可能存在過熱、著火和燒傷的風險。遂決定主動召回多款機型，涉及數量可能高達230萬台，或在短期影響銷售。Vesync周五（24日）收報 4.24元，跌幅1.4%。

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該行認為本次事件屬負面， 即使部分客戶的產品可能不需要被召回，但規模仍然較大。 該行預計2022財年公司產品的銷量約為2000萬台，因此此次召回的230萬件可能佔約去年集團銷量的15%，這也可能導致短期內客戶流失令銷售轉差並衍生一次性的物流成本。

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不過因是次召回乃自願性質，該行認為此舉或有利於品牌形象，長遠而言對重新獲得客戶信任和品牌發展可能會有所幫助。該行予其「買入」評級，目標價6.23元。



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撰文：鄭昊彤