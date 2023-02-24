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【大行報告】花旗：料在港住宅項目銷售放緩 關注新世界發展內地住宅項目拖累估值

股樓投資 17:34 2023/02/24

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花旗表示，新世界發展（00017）的香港住宅項目主要集中於啟德區，即使在樓價見底的主題下，預料銷售仍會放緩同時毛利率疲弱，並更為關注集團內地住宅項目拖累估值，及其負債率仍然高企。基於資產淨值折讓維持60%不變，該行將其目標價由20.5元降至20.2元，維持「中性」評級。新世界發展周五（24日）收報20.7元，跌幅2.6%。

 

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

 

該行指出，受高利率和香港項目難以銷售的影響，市場對新世界發展的焦點都放在管理層執行去槓桿計劃上。該行認為，集團管理層堅信淨負債率已於去年底見頂，並重申在可見未來沒有股權融資計劃，相信有關承諾應可為股價帶來一定支持。


【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
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作為去槓桿計劃一部分，該行預料新世界在2023財年的全年每股派息將跌15%至1.76元。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

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撰文：鄭昊彤

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每股派息 目標價 港股 大行報告 新世界發展（00017）

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