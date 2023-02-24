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【券商點睇】料雲南專場直播活動推動GMV 看好新東方在綫利潤率提升前景

股樓投資 16:40 2023/02/24

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招商國際表示，中國政策重申科學教育重要性，以培養更多技術人才，教培行業龍頭的K-9業務將受惠，持續看好新東方在綫（01797）未來的利潤率提升前景，並期待雲南專場直播活動進一步推動商品成交金額（GMV）表現。該行預計公司2024及2025財年收入將同比增長15%和11%，並料2023至2025各財年非GAAP經營利潤率為7.8%、11.3%及13.4%，上調其評級至「增持」，目標價維持59元。新東方在綫周五（24日）收報51.9元，升幅2.1%。

 

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

 

該行指，公司宣布新的股權激勵計劃以提升人才吸引力，擬授權限額約1.01億股，占公司已發行股份約10%。公司亦宣布其主賬號將在25日（周亦）舉辦雲南專場直播活動，該行注意到這些重大活動是股價的主要推動力，該行相信此次雲南活動也將進一步推升新東方在綫的GMV表現。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，日前新東方（港：9901，美：EDU）宣布進一步回購債券，總購回金額達到2.85億美元，佔債券初始本金約95%。該行維持對新東方的看好觀點，主要基於估值角度：新東方持有新東方在綫的股權價值，與其最近一期淨現金的加總相比新東方當前市值有20%的溢價，這隱含了市場並未給予教育業務估值。該行分部加總估值目標價維持在59美元不變，分別對應2023及2024財年55倍及37倍的市盈率。

 

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撰文：鄭昊彤

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新東方（美：EDU） 美股 港股 GAAP 新東方在綫（01797）

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