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【挑戰自己】長洲搶包山比賽下周一接受報名 5月26日舉行比賽

理財智慧 15:07 2023/02/24

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疫情放寬，即使未計劃去旅行，亦可以計劃挑戰自己。康樂及文化事務署宣布，包山嘉年華壓軸項目搶包山比賽下星期一開始接受報名，3月20日截止，比賽將於5月26日舉行，分為訓練、選拔賽、決賽三個階段。18歲或以上、健康和體能良好人士均可報名，名額200個，超額則抽籤選出，在長洲居住、就業或就讀的報名者優先。

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大會4月16日安排攀包山架和防墮安全訓練，參賽者完成訓練方可於4月30日下午參加選拔賽。選拔賽分初賽和複賽，同日進行。初賽選拔24人，包括最少六名女參賽者；複賽選拔12人，包括最少三名女參賽者。

決賽5月26日晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12名選手需於指定時間內在包山上摘取平安包，各範圍的平安包分數有別，得分最高的男女健兒獲勝，而取得最多平安包者會獲「代代平安獎」。

比賽章程和報名表格下星期一開始在康文署各區康樂事務辦事處、離島區各體育館派發，也可從專題網頁下載。

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責任編輯：陳玉蓮

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