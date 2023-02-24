新春過後樓價升幅擴大　CCL單周升2.09%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報163.33點，創15周新高，按周升2.09%，升幅是2016年10月以來最大。本周指數是反映新春長假後首周的市況，CCL單周升2.09%，升幅幾乎追平之前8周累升的2.32%。樓價升幅擴大，走勢明顯加快向上。

今周CCL八大指數齊升，是升市9周以來首次出現。CCL由低位反覆上升計，近9周七升二跌，累升4.45%。現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%。2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在3月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.02點，創15周新高，按周升2.42%，升幅是2016年8月以來最大。CCL(中小型單位)報162.76點，創15周新高，按周升2.40%，升幅是2009年9月以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)今周單周急升，升幅同樣接近睇齊之前8周累升的2.77%及2.97%。CCL(大型單位)報166.24點，創6周新高，按周升0.59%，走勢持續一周升一周跌。

本周四區樓價齊升，港九市區單周顯著上升，接近睇齊之前8周累計的升幅。港島CCL_Mass報165.89點，按周升3.25%，升幅是2021年11月以來最大，早前8周累升3.26%。九龍CCL_Mass報159.34點，創18周新高，按周升3.07%，升幅是2022年4月以來最大，早前8周累升3.17%。

新界東CCL_Mass報174.63點，創15周新高，按周升1.15%，連升4周共3.82%。新界西CCL_Mass報151.26點，創14周新高，按周升1.57%，連升2周共3.62%。新界東CCL_Mass及新界西CCL_Mass早前8周計，分別累升2.87%及1.62%。

延伸閲讀【多圖】Bal Residence示範單位陪你睇 布局分明 設計雅緻

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

同場加映【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機