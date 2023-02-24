  • 23°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春過後樓價升幅擴大　CCL單周升2.09%

股樓投資 16:27 2023/02/24

分享：

分享：

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報163.33點，創15周新高，按周升2.09%，升幅是2016年10月以來最大。本周指數是反映新春長假後首周的市況，CCL單周升2.09%，升幅幾乎追平之前8周累升的2.32%。樓價升幅擴大，走勢明顯加快向上。

今周CCL八大指數齊升，是升市9周以來首次出現。CCL由低位反覆上升計，近9周七升二跌，累升4.45%。現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%。2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在3月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.02點，創15周新高，按周升2.42%，升幅是2016年8月以來最大。CCL(中小型單位)報162.76點，創15周新高，按周升2.40%，升幅是2009年9月以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)今周單周急升，升幅同樣接近睇齊之前8周累升的2.77%及2.97%。CCL(大型單位)報166.24點，創6周新高，按周升0.59%，走勢持續一周升一周跌。

本周四區樓價齊升，港九市區單周顯著上升，接近睇齊之前8周累計的升幅。港島CCL_Mass報165.89點，按周升3.25%，升幅是2021年11月以來最大，早前8周累升3.26%。九龍CCL_Mass報159.34點，創18周新高，按周升3.07%，升幅是2022年4月以來最大，早前8周累升3.17%。

新界東CCL_Mass報174.63點，創15周新高，按周升1.15%，連升4周共3.82%。新界西CCL_Mass報151.26點，創14周新高，按周升1.57%，連升2周共3.62%。新界東CCL_Mass及新界西CCL_Mass早前8周計，分別累升2.87%及1.62%。

 

延伸閲讀【多圖】Bal Residence示範單位陪你睇 布局分明 設計雅緻

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

同場加映【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

同場加映【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

iM人物專訪
長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產 麗新 私人屋苑

上一篇文章

【券商點睇】料雲南專場直播活動推動GMV 看好新東方在綫利潤率提升前景

下一篇文章

西貢傲瀧三房1668萬沽　持貨近5年蝕477萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金
【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款