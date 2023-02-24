【Facebook監獄】Facebook改進懲罰制度　助用戶理解帖文被刪原因

Facebook（fb）用戶現時若未能遵守Facebook社群守則，會被處以部分功能或帳戶全面禁用等懲罰，即俗稱的「 Facebook監獄（Facebook Jail ）」。雖然不少用戶都曾經歷Facebook監獄，但卻難以得知因何事受罰。因此，Facebook宣布將改進其懲罰制度，幫助違規者了解受罰原因。

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Facebook母公司Meta發文表示，該企「將專注於幫助人們理解為什麼我們刪除了他們的內容，此舉已證明可以更有效地防止用戶再次違規，而不是單純迅速地限制他們發布的能力。」雖然在新制度下，違規用戶可能仍然無法使用某些功能，例如群組發帖，但相關限制期或會短於現時的最長30天限期。是次改動亦是按監督委員會的反饋而實施，可以使其懲罰制度變得更公平、更有效。

該企又指，在給予足夠的警告和解釋後，若用戶持續違反使用守則，該企仍會對該用戶施加帳戶限制，並表明「通常從第7次違規開始」。但對於較嚴重的違規行為，如發布包含恐怖主義、剝削兒童、販賣人口、宣傳自殺、性剝削、銷售非醫療藥物或宣傳危險個人和組織的內容，Facebok將繼續即時追究採取行動。

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責任編輯：殷凱怡

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