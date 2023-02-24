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鮮貨短缺加生活成本夾擊英國 高官兩招建議被狠批

環球社會熱點 14:42 2023/02/24

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英國環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲（Therese Coffey）周四（23日）回應工黨議員提問，關於有民眾買唔起食物時，聲稱民眾應該「努力工作」賺錢，言論遭到批評。

花旗料英國今年通脹或降至2% 超英倫銀行預期 【下一頁】

高翠玲承認，英國通脹高企，當地家庭面臨沉重的生活成本危機，並稱政府有措施協助有需要幫助族群，如家庭支援基金及本地福利補助等。

惟她其後再表明，民眾其中一個提升收入的最佳辦法，便是增加工作時間或提高技能水平，換取更高收入。

提問的工黨議員馬斯克爾（Rachael Maskell）聞言，直斥高翠玲言論「令人髮指」（that's appalling）。馬斯克爾批評，高翠玲把食物貧窮的責任怪罪於窮困人群。

歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購 【下一頁】

同日，高翠珊在回應英國近日的新鮮農產品供應短缺時，亦稱民眾可以改食蕪菁（turnips）。她指民眾應該支持英國特色食品，而且蕪菁正值當造季節，呼籲大眾不要只記掛生菜及蕃茄等其他鮮貨。

高翠珊聲稱，英國鮮貨短缺只是暫時性，相信在未來2至4周內即可解決。言論同樣遭受批評，不少網民大肆嘲諷。

不過，首相辦公室有為高翠玲辯護，指對方宣傳英國蔬菜，亦否認脫歐是如今當地青瓜短缺的原因。

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責任編輯：吳漢培

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