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【財政預算案2023】許正宇：發債優先撥予MPF投資與政府財赤無關 持續檢討港股印花稅

股市 14:48 2023/02/24

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【財政預算案2023】許正宇：發債優先撥予MPF投資與政府財赤無關 持續檢討港股印花稅

《財政預算案》預告在新財年將發債約650億元，並撥出一定比例優先供強積金基金投資。被問到是否與財赤有關，財經事務及庫務局局長許正宇表示，發債除達到集資的目的外，也可以促進普惠金融，令廣大市民參與長遠基建發展，是「多贏多利」。許正宇又稱，現時本港債券佔本地生產總值4%，到2028年則佔9.5%，財政情況穩健。

市場不乏聲音爭取港股重新調低股票印花稅率，許正宇回應指，香港並無設有資產增值稅，而港股成交量受各因素影響，會持續檢視市場發展。

許正宇：將諮詢業界惡劣天氣開市安排

預算案同時提到，港交所 （00388） 將探索市場在惡劣天氣的運作安排。許正宇指，落實相關安排需要前台、後台結算及銀行配套。他強調，政府與港交所在制定時會考慮各方面，下一步亦會諮詢業界。他又指，電子化愈來愈流行，很多市場無停市安排，如香港能夠與國際市場接軌是好事，目前政府與交易所正商討，下一步會諮詢業界。

至於計劃重啓「資本投資者入境計劃」，許正宇表示，目前政府仍構思新計劃中的投資額度、投資範圍及投資標的，要考慮投資資產對香港長遠發展的關連及好處。政府早前表示，重啟計劃會研究將投資金額大升，料較之前的1000萬「提升數以倍計」。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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記者：伍鍵文

香港交易所（00388） 財政政策 許正宇 香港交易及結算所有限公司 股票 財政預算案 印花稅 香港 金融 財經事務及庫務局
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