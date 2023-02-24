1月樓價按月微升0.6%　終止7個月跌勢

中港年初開始通關，市場氣氛明顯改善。差估署最新公布的今年1月的樓價指數，報336.1點，較去年12月的334.1點，終止7個月跌勢，按月回升0.6%，重回2017年6月水平。

按單位面積劃分，各類單位指數全綫報升，其中按月升幅最大為實用面積752至1075平方呎的C類型單位，最新報307.2，較上月指數304.6按月升0.85%。其次為1,076至1,721平方呎的D類單位，1月份指數按月回升0.76%，報305.3點。

另外，1,722平方呎或以上E類大單位1月份報300.4點，按月微升0.07%，惟此類單位已連續9個月錄得少於20宗成交。

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