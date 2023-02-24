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【Big 4】國企漸停用Big 4？ 四大會計師行近期再中標國企合約、一年業務收入多少？

宏觀解讀 14:26 2023/02/24

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【Big 4】國企漸停用Big 4？ 四大會計師行近期再中標國企合約、一年業務收入多少？

外電本周引述消息指，中國政府有意要求國企逐漸停止使用「Big 4」四大會計師行，或會從合同自然到期後更換的方式進行。報道引起中外關注，但有內地傳媒引述部分國企最新審計服務採購項目，四大會計師樓仍然能再次中標。

《第一財經》引述指，中國鐵塔 （00788） 最新招標尋求對公司合併範圍內的所有法人主體的2023年度法定財務報表提供相關審計服務，最終「Big 4」畢馬威華振會計師事務所被推薦為第一中選候選人，德勤華永會計師事務所為第二中選候選人。

另外，中國太平 （00966） 等國企企業在1月底、2月初招標新一階段審計合約時，都由Big 4 中標。

Big 4內地收入一年達206億

根據中國註冊會計師協會去年中發布的《2021年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》，「Big 4」普華永道中天（即羅兵咸永道）、安永華明、畢馬威華振、德勤華永得分位列前四，以收入計則排名在六大之內，業務收入約為68億元、55億元、41億元、42億元人民幣。

據協會行業管理訊息系統，2021年，普華永道中天會計師事務所、安永華明會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所、德勤華永會計師事務所公開披露的各自主審央企數量分別為7家、11家、3家、3家，主審央企收入（指審計及相關鑑證業務收入）分別為1.26億元、6.61億元、1.35億元、0.59億元，因此四大會計事務所合計主審央企24家，收入接近10億元。

相關文章：

【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權

【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍

編輯：麥德銘

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