  • 23°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山寨ChatGPT】虛假ChatGPT流入巿場　成黑客盜取資料渠道

科技 16:05 2023/02/24

分享：

分享：

黑客製作虛假ChatGPT網頁或應用程式，聲稱用戶能免費使用不受阻礙的ChatGPT服務，然後誘導用戶安裝惡意程式或提供個人資料。

ChatGPT當道，其高智能回覆吸引大批用戶以它協助處理生活大小事。而近日不法分子亦看準機會，設計虛假ChatGPT來盜取用戶資料。

OpenAI在ChatGPT的高用戶量和迅速發展下，為此科技加設了限制，並推出20美元（約157港元）的ChatGPT Plus計劃，向用戶提供無限制的ChatGPT使用權。黑客則利用此機會，製作虛假ChatGPT網頁或應用程式，聲稱用戶能免費使用不受阻礙的ChatGPT服務，然後誘導用戶安裝惡意程式或提供個人資料。

虛假ChatGPT會以多種形式出現。網絡安全研究員Dominic Alvieri指，有黑客使用網址「chat-gpt-pc.online」引誘用戶按進網頁下載Window版本ChatGPT，再用竊取資料的惡意軟件Redline入侵訪問者的裝置，盜取其資料。此網頁亦有開設Facebook帳號用作宣傳，並以ChatGPT標誌來增強網站可信性。

研究及情報實驗室Cyble的研究員22日發表報告，補充Dominic Alvieri的發現。報告指「chatgpt-go.online」會是發佈名為Aurora的惡意程式及盜取剪接板上的內容。而「chat-gpt-pc[.]online」和「openai-pc-pro[.]online」則分別散播名位Lumma及不知名的惡意軟件。黑客亦製作了「pay.chatgptftw.com」以盜取用戶的信用卡資料。

【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考

ChatGPT不用下載便能使用

外媒《Bleepingcomputer》提醒，ChatGPT是線上工具，並沒有提供任何應用程式，正確網址為「chat.openai.com」。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Ping顛覆雞尾酒概念　玻璃瓶裝疫市銷售增3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
今日
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
2023/02/23
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全
今日
【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全
【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強
今日
【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強

你可能感興趣

【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
今日 13:05
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
13:19 2023/02/23
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全
今日 10:54
【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全
網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 社交平台 軟件 Facebook 信用卡 黑客

上一篇文章

【英國通脹】英國SMARTY推優惠電訊服務計劃　減低民眾生活壓力

下一篇文章

【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼營銷】最多高管視「內容工作流程管理」　為2023年首要任務
【數碼營銷】最多高管視「內容工作流程管理」　為2023年首要任務
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【Nokia新品】HMD Global推出Nokia C31　設AI智能省電續航力長達3天
【Nokia新品】HMD Global推出Nokia C31　設AI智能省電續航力長達3天
【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%
【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%
【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考
【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款