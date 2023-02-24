【山寨ChatGPT】虛假ChatGPT流入巿場　成黑客盜取資料渠道

▲ 黑客製作虛假ChatGPT網頁或應用程式，聲稱用戶能免費使用不受阻礙的ChatGPT服務，然後誘導用戶安裝惡意程式或提供個人資料。

ChatGPT當道，其高智能回覆吸引大批用戶以它協助處理生活大小事。而近日不法分子亦看準機會，設計虛假ChatGPT來盜取用戶資料。

OpenAI在ChatGPT的高用戶量和迅速發展下，為此科技加設了限制，並推出20美元（約157港元）的ChatGPT Plus計劃，向用戶提供無限制的ChatGPT使用權。黑客則利用此機會，製作虛假ChatGPT網頁或應用程式，聲稱用戶能免費使用不受阻礙的ChatGPT服務，然後誘導用戶安裝惡意程式或提供個人資料。

虛假ChatGPT會以多種形式出現。網絡安全研究員Dominic Alvieri指，有黑客使用網址「chat-gpt-pc.online」引誘用戶按進網頁下載Window版本ChatGPT，再用竊取資料的惡意軟件Redline入侵訪問者的裝置，盜取其資料。此網頁亦有開設Facebook帳號用作宣傳，並以ChatGPT標誌來增強網站可信性。

研究及情報實驗室Cyble的研究員22日發表報告，補充Dominic Alvieri的發現。報告指「chatgpt-go.online」會是發佈名為Aurora的惡意程式及盜取剪接板上的內容。而「chat-gpt-pc[.]online」和「openai-pc-pro[.]online」則分別散播名位Lumma及不知名的惡意軟件。黑客亦製作了「pay.chatgptftw.com」以盜取用戶的信用卡資料。

【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機 微軟：看能否超越文本思考

ChatGPT不用下載便能使用

外媒《Bleepingcomputer》提醒，ChatGPT是線上工具，並沒有提供任何應用程式，正確網址為「chat.openai.com」。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：