▲ 【MIRROR】MIRROR撐FWD歷來最大型宣傳 富衛集團IPO即有進展 料3月再遞表、目標次季上市

男團MIRROR終於合體，MIRROR 12子周五一同出席李澤楷旗下富衛（FWD）歷年來最大型宣傳活動「應援您健康」，未來數月富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，以配合富衛的保障計劃及網上保險平台。MIRROR親自出場力撐下，富衛集團（FWD Group）的上市計劃再傳出新進展。

據IFR引述消息人士報道，富衛集團計劃於今年3月再次在港遞表上市，目標最快於第二季上市。富衛集團去年曾二度再港遞表上市，均因市況不佳而擱置。富衛集團拒絕置評。

富衛集團去年曾二度在港遞表上市

富衛集團首先於去年2月遞表，並於5月獲批，集資10億美元，但因市況具挑戰而押後。其後，富衛集團於同年9月第二度遞表，惟有關申請將於3月到期。摩根士丹利、高盛、摩根大通及招銀國際均是富衛集團保薦人。

富衛集團去年上半年經調整虧損3.33億美元，2021年上半年則錄得1.77億美元利潤。富衛集團預期，由於集團持續擴張業務規模，預期自2022年起將錄得虧損。

去年獲得16.25億美元的上市前融資

去年富衛集團成功獲得16.25億美元的上市前融資，投資者包括李嘉誠基金會、瑞士再保、Apollo等，令公司最新估值約90億美元。

MIRROR成員於FWD的活動上分成3個應援小隊，以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常出發，全面宣揚健康生活，應援大眾健康。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國指，未來數個月將陸續推出不同活動，公司亦會積極與不同夥伴合作，並在數碼科技及數據分析上投放更多資源，令投保的過程更簡單及更具趣味。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN 據報代價少於2500萬美元

相關文章：【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD二度遞表 此前再傳押後IPO、料明年才啟動招股

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊