▲ 【MIRROR】MIRROR 12子現身撐富衛歷來最大型宣傳活動 未來數月將推聯乘應援活動

男團MIRROR終於合體，MIRROR 12子周五一同出席李澤楷旗下富衛（FWD）歷年來最大型宣傳活動「應援您健康」，未來數月富衛將陸續推出一系列與MIRROR聯乘的應援活動，以配合富衛的保障計劃及網上保險平台。MIRROR成員於活動上分成3個應援小隊，以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常出發，全面宣揚健康生活，應援大眾健康。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國指，未來數個月將陸續推出不同活動，公司亦會積極與不同夥伴合作，並在數碼科技及數據分析上投放更多資源，令投保的過程更簡單及更具趣味。

富衛去年二度遞表上市，但市傳因市況不佳而押後，暫未有新進展。

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