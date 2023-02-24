【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考

▲ 微軟（Microsoft）無懼爭議，繼續進行研究，冀用ChatGPT指導機械人和無人機運作。

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」近期掀起AI應用熱潮，甚至因有學生用ChatGPT撰寫文章，而相繼被各地大學表明禁用。但微軟（Microsoft）無懼爭議，繼續進行研究，冀用ChatGPT指導機械人和無人機運作。

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目前，ChatGPT因擅長對自然語言提示生成連貫的文本，被大量應用於各文本寫作及對話。來自微軟的Autonomous Systems and Robotics Research團隊日前於官網發布文章指，正研究將ChatGPT的能力擴展到機械人領域，用語言直觀地控制機械臂、無人機、家庭助理機械人等。

團隊稱是次研究的目標，是想看看ChatGPT是否可以超越文本思考，並推理物理世界以幫助完成機械人任務，讓人類無需學習複雜的編程語言或有關機械人系統的詳細知識下，更輕鬆地與機械人互動。

由於ChatGPT可以透過在大量代碼和書面文本上，進行訓練並生成代碼。團隊指，已證明系統能夠解決編碼問題和調試程序，當用戶的指令不明確時，ChatGPT會詢問以澄清問題。但仍要面對教導ChatGPT如何解決考慮物理定律、操作環境的語境，及可如何改善當前機械人的應用問題（即將任務要求轉化為系統代碼過程慢、低效、成本高）等主要挑戰。

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責任編輯：殷凱怡

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