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【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考

科技 14:00 2023/02/24

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微軟（Microsoft）無懼爭議，繼續進行研究，冀用ChatGPT指導機械人和無人機運作。

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」近期掀起AI應用熱潮，甚至因有學生用ChatGPT撰寫文章，而相繼被各地大學表明禁用。但微軟（Microsoft）無懼爭議，繼續進行研究，冀用ChatGPT指導機械人和無人機運作。

【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到

目前，ChatGPT因擅長對自然語言提示生成連貫的文本，被大量應用於各文本寫作及對話。來自微軟的Autonomous Systems and Robotics Research團隊日前於官網發布文章指，正研究將ChatGPT的能力擴展到機械人領域，用語言直觀地控制機械臂、無人機、家庭助理機械人等。

團隊稱是次研究的目標，是想看看ChatGPT是否可以超越文本思考，並推理物理世界以幫助完成機械人任務，讓人類無需學習複雜的編程語言或有關機械人系統的詳細知識下，更輕鬆地與機械人互動。

由於ChatGPT可以透過在大量代碼和書面文本上，進行訓練並生成代碼。團隊指，已證明系統能夠解決編碼問題和調試程序，當用戶的指令不明確時，ChatGPT會詢問以澄清問題。但仍要面對教導ChatGPT如何解決考慮物理定律、操作環境的語境，及可如何改善當前機械人的應用問題（即將任務要求轉化為系統代碼過程慢、低效、成本高）等主要挑戰。

【Bing AI Chats】Microsoft放寬限制　Bing AI對話時間加長

【ChatGPT學界爭議】小心隨時掉入ChatGPT陷阱　學者：AI或生成「貌似合理錯誤訊息」

責任編輯：殷凱怡

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