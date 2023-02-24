里安納度仍鍾情後生女 與21歲性感女模疑蜜運中

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）歷任女友都不會大過25歲，他本周於英國倫敦現身，與一名21歲美國性感女模特於餐廳約會，疑似蜜運中。

里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女 【下一頁】

49歲的里安納度當晚穿著黑色外套配牛仔褲，配口罩及鴨舌帽，貫徹其低調作風。至於其女伴、21歲女模特雷德蒙德（Josie Redmond）就以全黑打扮示人。兩人周三（22日）晚凌晨一同步出倫敦一間餐廳。

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雷德蒙德來自美國田納西州，現居加州洛杉磯。她為行内新晉模特兒，曾與7 For All Mankind 和Paige Denim等品牌合作，於社交媒體Instagram有一萬名粉絲。

據悉，雷德蒙德熱愛旅行，尤其是與愛犬一起到郊外遠足，也喜愛尾波衝浪和觀賞日落。

里安納度歷任女友

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名模Camila Morrone去年6月過完25歲生日後，就與里安納度結束5年戀情。里安納度過去幾個月都不時與年輕美女約會，不過一直未有公開正式女友。

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里安納度早前與年僅19歲的以色列女模Eden Polani傳出緋聞，兩人在一個洛杉磯舉行的派對上合照，外界普遍認為兩人正在約會。

《每日郵報》本月中引述消息人士指，外界持續揣測里安納度只會與後生女拍拖，令他感到不高興。

有指他希望擺脫「女友25歲魔咒」的形象，尋求與成熟女性開展新戀情。不過雷德蒙德的出現，似乎使上述傳聞不攻自破。

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責任編輯：鄭錦玲