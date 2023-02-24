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美國提名前萬事達卡CEO 接任世銀行長

環球經濟金融 13:17 2023/02/24

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美國政府周四（23日）宣布，提名前萬事達卡（Mastercard）行政總裁﹑印度裔美國商人彭安傑（Ajay Banga），接替馬爾帕斯（David Malpass）成為世界銀行行長。

世銀行長提前結束任期 6月30日離任 【下一頁】

美國政府在聲明中指出，彭安傑具備在此歷史時刻領導世界銀行的能力，而且他已證明自己擁有人才及體系管理能力，加上具備與全球領袖共事共達成效果的經驗。

聲明更稱，彭安傑成長於印度，對世界銀行如何應對發展中國的挑戰與機遇有獨特見解，能夠幫助世界銀行完成減少貧窮及加強全球繁榮目標。

同時，美國指彭安傑在應對氣候改變及普惠金融（financial inclusion）上，具有創建合作伙伴關係的經驗。

世界銀行料全球經濟今年增長1.7% 三年迎兩度衰退 【下一頁】

現年63歲的彭安傑現時為紐約私募基金General Atlantic副總裁，他曾在2010年至2021年間擔任萬事達卡行政總裁。

現任世界銀行行長馬爾帕斯於本月中突然宣布，將提前結束5年任期，並在今年6月30日離任。

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責任編輯：吳漢培

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