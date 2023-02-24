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【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試

科技 13:05 2023/02/24

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Spotify在加密市場仍然低迷的時候，似乎還對NFT發展保持信心。Spotify近日被發現，正進行一項有關NFT的試點計畫，惟Spotify透露未有發表計畫。

【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%

據外媒《Engadget》報道，Spotify承認其正在測試一項新功能，該功能需要用戶擁有NFT，才能解鎖某些指定播放列表。一隊名為「Kingship」的外國樂隊昨（23日）亦在其Twitter宣布，夥同Spotify推出專門為KINGSHIP Key Card（NFT）持有者策劃的播放列表。

或與蘋果去年10月限制NFT在iOS上使用有關，據悉相關的試點項目僅適用於某些國家或地區的Android用戶。

Spotify發言人指，該企會「定期」進行測試，部分可能會促使產品得以改進，另一部分則只會是「重要的學習」，並表明不會就是次NFT試點項目的發布計畫加以評論。由於其回應提及Spotify將於3月8日舉行Stream On活動，盡管不能保證相關的NFT項目會於當日登場，但相信有興趣的讀者可以拭目而待。

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責任編輯：殷凱怡

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