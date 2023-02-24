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【財政預算案2023】商會：宜趁通關好勢頭　把握投資機遇拓展市場

商業 13:15 2023/02/24

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新一份財政預算案的紓困金額不及往年，同時影響企業及個人。對中小企而言，今年最大亮點包括延長「中小企融資擔保計劃」申請期限，以及理順「科技券」計劃申請。有受訪商會代表表示，有助吸引更多中小企申請，惟亦有中小企稱，預算案對其幫助不大。

BUD基金助初創企業大展拳腳

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀接受專訪時表示，中港全面通關後，將有更多希望前往內地，特別是大灣區創業或擴張業務的港商申請「BUD專項基金」。即將推出的「BUD專項基金—申請易」，將申請基金流程簡化並加快審批速度，相信進一步吸引更多中小企申請。

談到科技券時，她指批出金額的限制應更靈活，方便使用；更指若科技券能用於支付予從事IT工作的員工則更好，因為企業正正需要此類人才協助進行數碼轉型。

麥美儀建議，政府應趁着對外通關這個好勢頭，積極與貿發局等機構組織商團前往新興地區，進行實地商業及文化交流，與當地機構連繫及建立網絡，讓中小企自行衡量是否值得於當地發展。

批出科技券　限制應更靈活

惟她提醒，拓展新興市場要按部就班，「若未了解別國的文化和營商規則，就貿貿然打入該市場，成功的機率就近乎『零』。」

翹日天物流有限公司創辦人之一陳曉晴（Christy）表示，預算案「可以更貼地」。她最關心的議題是政府對物流業人才培訓的支持，對於預算案提及「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強業界人才培訓，她坦言：「希望資助可惠及有志入行的年輕人，提早進行職涯規劃，又希望業界龍頭代表多前往大專院校，向有志入行的年輕一代介紹物流業。」

談及數碼轉型，Christy指該企一直都有實行，但怕申請手續繁複而未曾申請科技券，未來或考慮申請科技券用於改善公司網站。

延長融資擔保計劃申請零幫助

專門售賣行李箱的Suitcase Club Limited，該企創辦人Andy Lau則對預算案感失望。「中小企融資擔保計劃由政府做擔保，批核成功的機會自然高，惟銀行會同時推銷其他企業貸款產品。」他續指，雖然部分產品可選擇在還款期期間「還息不還款」，惟到借貸期完結時，也需將累積的利息進行還款，對借錢的中小企來說是百上加斤，故他認為申請期限延期完全無作用。

餐廳成本百樣升　未受惠消費券

Zenon Cafe的店主梁小姐也對預算案感到失望，指對中小企來說可謂「零」幫助。她表示，餐廳已營運一段時間，不論是租金、人手、能源，以及食材等成本連年上漲。「單是電費已加價4成，怎樣捱下去？」對於今年再派5,000元消費券，她指幫助非常有限，更指只有第1輪消費券對其餐廳起到最大提振作用。她倡議政府盡快引入外勞，以解決人力資源嚴重缺乏的問題。

【財政預算案2023】撥2千萬元推動高端航運服務業　鞏固國際航運中心地位

作者：楊嘉軒

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