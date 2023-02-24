【大行報告】新世界17減派息幅度超券商預期　一文看清券商如何評價、大華繼顯削目標價 

▲ 新世界17減派息幅度超券商預期 一文看券商如何評價

負債比率較高的新世界發展 （00017） 大削中期股息17.9%，雖然管理層斷言不考慮供股或任何股權融資選項，但將重新考慮日後派息水平和重新檢視資產組合，市料新世界發展將減少派息。新世界發展周五早市股價曾跌一成，半日跌幅收窄至3.5%，報20.5元，成交2億元。券商普遍指出，新世界發展削股息的幅度超出預期。

富瑞：短期可用作派息的現金流有限

富瑞稱，原預期新世界只會將派息削減10%，故減派息幅度較該行為高，相信股價會受壓，即使管理層否認有集資需要，但市場短期仍關注其46.9%的負債比率，預期短期可用作派息的現金流有限，料2024財年整體現金流情況才有改善。該行予新世界「持有」評級，目標價23元。

富瑞又指，新世界物業發展業務利潤率受壓，其中香港發展物業利潤率只有16%，較去年的70%大幅減少，內地發展物業利潤率亦較去年下降19個百分點至47%。物業投資表現則符合預期，11 Skies航天城預期於今年底至2025年間分階段開幕，寫字樓部分承租率約70%，管理層預期，K11資產於2023至2027年複合年均租金收入約30%。

瑞銀：K11強勁的銷售表現 料可在其他商場見到

瑞銀指，新世界業績遜預期，加上減派息，相信不利股價表現，即使管理層目標於2024財年末將淨負債比率由目前約47%降至近40%，但對於公司執行仍存疑問。該行解釋，新世界本港住宅項目的去貨率偏低，特別是基建欠佳的啟德跑道區，而且其內地項目合約銷售料持續疲弱，再加上高息環境下出售非核心資產相對困難。

該行稱，新世界有意將定息債比重由目前44%，調高至60%，並將2023財年平均融資息率由4.9%降至4.4%，但仍高於上半財年的3.8%。

瑞銀認為，K11 MUSEA及K11 Art Mall自2月以來銷售額均大幅增長，是新世界業績的亮點，但相信K11強勁的銷售表現，同樣會在其他旅遊熱點商場見到，如新地 （00016） 及九龍倉置業 （01997） 旗下商場。

大華繼顯削目標價5% 「股息回報仍吸引」

大華繼顯最新下調新世界發展目標價，由26.89元削至25.5元，維持「買入」評級。該行解釋，下調目標價主要反映每股資產淨值下跌5%至56.76元，而該行最新調低新世界發展2023至2025財年每股派息預測後，料股息回報仍有約8厘，屬吸引水平。

大華繼顯引述，新世界管理層訂下未來18個月降低負債比率，由去年底的46.9%，降至今年6月約45%，下財年減至45%以下。管理層續指，減槓桿的方式包括完善資本開支預算、出售非核心資產、股息重置和財政資源管理，同時考慮能提升集團價值的企業行動。

該行續稱，雖然地產行業整體面臨挑戰，惟目前新世界已完成其300億元年度銷售目標的60%，預計下半財年及2024財年的銷售維持強勁。新世界在内地擁550億元人民幣可售資源，至於香港，啟德、北角、黃竹坑及西港島的地盤可提供逾100萬平方英尺的權益建築面積。隨著地產行業市況改善，該行相信新世界的現金流有望增加。

另外，中港恢復通關後，内地來港的旅客數量大幅提升，該行稱，K11 MUSEA最近的租戶銷售按月錄得100%增長，料K11系列的商場將因此受益。

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記者：伍鍵文