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【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強

科技 15:35 2023/02/24

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網絡安全威脅在去年繼續橫行無忌，有風險諮詢公司發現，不但釣魚個案有明顯上升，未經授權的入侵個案更由2021年的18%，增至25%。

全球各地受網絡安全問題困擾多時，網絡攻擊更有愈發猖狂的趨勢。傳統的網絡安全威脅在去年繼續橫行無忌，有風險諮詢公司發現，不但釣魚個案有明顯上升，未經授權的入侵個案更由2021年的18%，增至25%，可見網絡安全情況比以往更嚴峻。

風險和財務諮詢解決方案獨立供應商德安華（Kroll）近日發布最新的《2022年第四季威脅形勢報告》，提及在2022年處理的個案中，對專業服務、醫療保健、金融服務、製造以及科技和電訊進行的網絡攻擊最為普遍。而受攻擊次數最多的是專業服務業，佔所有個案16%，但較2021年稍為下降。但製造業和科技和電訊業的個案數字則上升，分別為12%及10%。

【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全

報告提到，勒索軟件在不同時期攻擊的對象亦有所不同，第二季主要為醫療保健，第三季則是教育業，而第四季針對科技和電訊業的勒索軟件攻擊比第三季升近一倍。

Kroll預測，全球市況波動和我俄烏戰爭會繼續向網絡攻擊者提供機會，ChatGPT等新科技亦有可能引發進一步威脅。

Kroll表示，不法分子能在嚴格的網絡安全管控和執法活動下，仍能作出新的攻擊，認為企業要更留意黑客推出的新技術以自保。Kroll亞太區網絡風險管理董事總經理鄭國誠（Paul Jackson）指，加密貨幣價值和勒索軟件收益下跌，估計勒索軟件服務（RaaS）組織將製作根據破壞力的程式，擴大收入，而大型資訊科技供應商有機會成為其新目標。

責任編輯：歐朗欣

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