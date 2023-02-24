【吉利銀河】被指在自主品牌漸失先發優勢 吉利攻中高端路綫

吉利汽車（00175）日前發布了中高端新能源品牌「吉利銀河」，並且一口氣預告在2025年前將上市的7款新車，其中今年上市3款、明年上市3款、2025年將上市1款，最早的一款L7車型在今年第二季便將開啟交付。事實上，未發布「吉利銀河」之前，吉利旗下已有「幾何」、「極氪」分別針對低端、高端路綫，而「吉利銀河」正好填補中高端的缺口。

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對於吉利一口氣預告7款新車，有業內人士認為，在比亞迪（01211）和長安等自主品牌新能源車的強攻之下，吉利正逐漸失去在自主品牌上的先發優勢，跟整體銷量開始承壓有關。乘聯會數據顯示，吉利在2022年廠商零售銷量排行榜上位列第五名，落在比亞迪、長安和南北大眾之後。從同比增速上來看，吉利的增速也不甚理想，為1.8%，而比亞迪為149.4%，長安為13.8%。

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至於新能源車市場來看，吉利去年位列第四名，落後於比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉。其實吉利在新能源轉型上已經取得了跨越式的進步。乘聯會數據顯示，2022年吉利的新能源車零售銷量為30.49萬輛，相較於2021年的8萬輛按年增加277.9%，增速遠高於其他上榜車企。

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責任編輯：林衛