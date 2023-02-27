【券商點睇】國內電商業務企穩修復 阿里巴巴補貼壓力較小

開源證券指出，阿里巴巴（09988）上季實現收入2,478億元（人民幣，下同），按年增長2%，略高於市場預期，考慮到國內消費有望繼續回暖，預計未來零售商業客戶管理（CMR）收入企穩回升。期內，公司Non-GAAP淨利潤499億元，按年增長 12%，表現大幅超出預期，主要因盒馬、餓了麼等新業務效率優化所致。

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當前電商行業競爭有所加劇，該行認為公司目前已經具備足夠大的用戶基數，未來提升用戶忠誠度將優先於用戶增長，因此補貼壓力將相對較小，未來整體費率不會出現明顯提升。考慮到行業競爭短期內可能加劇，且公司核心業務仍處於修復階段，該行將公司2023至2025 年度收入預測下調至 8,752億元、9,908億元及10,918億元。

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另一方面，公司所面臨的補貼競爭影響相對可控， 預期未來補貼投入仍將以效率優先， 且現階段降本增效進展順利，將2023至2025 年度公司經調整淨利潤預測上調至1,462億元、1,674億元及1,943億元，當前股價對應2023至2025年度經調整市盈率分別為11倍、9.3倍和8.2倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛