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【券商點睇】海外開店進一步加快 特海國際扭虧在望

股樓投資 12:39 2023/02/24

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興證國際報告指，特海國際（09658）於2022年12月自海底撈（06862）分拆介紹上市，主要經營境外業務。隨着全球疫情進入常態化階段，店效正在逐步復甦，預計公司接下來開店速度將進一步加快，因此收入端預計將迎來高速增長，利潤亦有望逐步扭虧為盈，建議投資者積極關注。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

疫情緩解，海外收入快速恢復。公司去年上半年實現營收2.5億美元，按年增長82%。其中餐廳層面收入為2.4億美元，按年增長83%。東南亞、東亞、北美洲和其他地區實現餐廳收入1.48億美元、0.26億美元、0.48億美元和0.23億美元，按年增長87%、41%、105%和84%。店效逐步恢復健康。去年首10個月的總口徑翻枱率為3.2次，高於上半年的3次；上半年整體同店銷售額為1.74億美元，按年上漲57%。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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該行指出，特海國際的開店或將提速，注重單個國家深耕。截至去年上半年末，公司直營門店數量103家，分布在11個國家。新開9家，關店0家，較2021年底淨增加9家，其中東南亞、東亞、北美洲和其他地區門店數量分別為61家、17家、17家及8家，淨新增分別為6家、0家、1家和2家。在未來計劃中，公司將繼續深耕擴大東南亞地區布局，適當擴展東亞、北美洲和其他地區市場。

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責任編輯：林衛

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特海國際（09658） 同店銷售 海底撈（06862） 港股 中國

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