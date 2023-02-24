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【國策點睇】「零首付」促銷存在風險 深圳一樓盤被叫停

股樓投資 12:37 2023/02/24

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內地報道指，深圳龍崗區一樓盤因打折促銷活動，被當局叫停。據了解，該樓盤名為縉悅花園，每平方米均價4萬元（人民幣，下同）左右，參與活動的房型是78平方米的小戶型，售價約290萬元。針對這類房型，開發商直接免除60萬元首付，購房者只需要拿出30萬元首付就能買到該單位。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

但是，經歷短暫的「熱銷」後，樓盤促銷活動迅速被叫停。深圳市龍崗區住建局工作人員表示，由於該樓盤贈送首付活動違反國家金融政策、深圳市限購要求，已被叫停。目前，相關部門已在進行查處。而該樓盤的營銷中心亦已暫停接待客戶，內部正在整頓渠道公司的宣傳口徑。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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報道又指，國內房地產市場中類似的營銷事件十分常見，「零首付」、「送首付」等營銷手段在全國多地先後出現。所謂的「低首付」、「零首付」，是指開發商或第三方代購房者墊付首期款，然後購房者再分期或一次向開發商或第三方償還墊付款的購房方式。這種方式對開發商和購房者而言，一旦違約將承擔巨額的違約責任，如果存在開發商虛開購房款證明等情況，還有可能面臨銀行解除按揭合同等風險。

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責任編輯：林衛

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