▲ 【港交所388】歐冠昇2022年總薪酬再增逾兩成、逾8600萬 哪項報酬遠勝李小加？

港交所（ 00388）周四公布全年業績，同時公布新年度董事和高層報酬。港交所行政總裁歐冠昇去年度總薪酬達到8656萬元，按年再增加21%。歐冠昇最新年度酬金，較港交所第二至五位最高薪員工的總和還要多。

歐冠昇去年薪酬雖然未及上任港交所行政總裁李小加最後一年的1.2億元，但當年李小加因應退任而獲董事會批出3000萬元特別花紅，對比李小加於2019年時總薪酬5110萬元，歐冠昇加入後首兩年薪酬分別逾7100萬和8600萬元，都有明顯提升。

歐冠昇獲大額股份支付福利 績效薪金反不及李小加

歐冠昇2021年5月加入，同年薪金為604.8萬元，但獲得價值4776萬元的股份支付福利，連同續效現金和其他福利，令總薪酬達到7100萬元。據悉，大額股份支付福利是作為補償他從摩通加入港交所後失去福利的補償。

2022年度，歐冠昇獲支全年薪金1000萬元、績效現金獎勵按年少25%至1237.5萬元，以股份支付的僱員酬金福利再增31%至6260.8萬元，連同其他福利，總酬金達到8656萬元。

相比之下，李小加於2018年至2020年間，基本薪金約900多萬元，表現花紅金額也稍高於歐冠昇，但每年以股份支付的僱員酬金福利價值約2300萬至2500萬元水平，明顯較歐冠昇低一截。

史美倫去年酬金多4% 4位高層合共袋7600萬

歐冠昇以外，港交所披露，主席史美倫上年總薪金為516.6萬元，較前一年的496.1萬元增加4%。

港交所也另外公布，歐冠昇以外4位最高薪酬僱員的酬金水平，但未有公布相關高層姓名，當中最高薪一位去年總酬金逾2700萬元，較去年多出近500萬元。該4位港交所高層雖然去年績效現金總額縮水3成，但同樣獲發較多股份支付的僱員酬金福利，令4名高層全年總酬金7632.3萬元，僅按年輕微減少。

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編輯：麥德銘