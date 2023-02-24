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【俄烏戰爭一周年】澤連斯基望與華會談 未收到中方和談建議

環球政治 12:33 2023/02/24

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，未收到中國提出的和談及停戰聲明，但強調歡迎與中國會談。

【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助 【下一頁】

澤連斯基周四（23日）受訪時被問及，關於與中國國家主席習近平會面的可能性，稱烏方有意與中國會談。他指與現時中國會晤，關乎烏克蘭的利益。

同時，澤連斯基指只透過烏國外交人員，大致了解中方提出的和談及停戰建議。但他認為，中國考慮斡旋和談具鼓勵性。

澤連斯基稱愈多大國及具影響的國家考慮協助俄烏停戰及和談，目標便愈快有可能達成。惟澤許斯基表明，內容需要尊重烏克蘭的國家主權，而且是合理的和談。

【俄烏戰爭一周年】G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦表示，本周在紐約的一場會議上，曾與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅談及和談建議要點。

庫列巴表明，直至真正收到中方建議，才能對此下結論，並強調烏方會小心研究內容。

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責任編輯：吳漢培

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