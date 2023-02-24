【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助（第二版）

俄烏戰爭一周年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國幾乎肯定中國向俄羅斯提供非致命性軍民兩用援助。另外，德媒指俄羅斯計劃向中國企業購買無人機。

【俄烏戰爭一周年】聯合國要求俄撤兵 澤連斯基指烏南有危機（持續更新） 【下一頁】

（第二版更新德媒指俄羅斯計劃向中國企業購買無人機）

布林肯上周聲稱，中方正考慮是否為俄羅斯入侵烏克蘭提供武器和彈藥。中國外交部發言人汪文斌周一（20日）回應，向戰場源源不斷提供武器的是美方而不是中方。美方沒有資格對中方發號施令，中方也從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。

布林肯周四（23日）回應中方，表示有部分來自中國企業提供的非致命軍民兩用援助，幾乎肯定是獲得國家批准，但並非致命性軍備。

他表示美方希望中國能明白，為俄羅斯入侵烏克蘭提供軍事支援會削弱中方的國際聲譽。他指除了美國，許多國家都不想看到中國以物質方式，支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

另外，德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）指，中國西安冰果智能航空科技有限公司（ Xian Bingo Intelligent Aviation Technology）透露準備生產100架 ZT-180原型無人機，據報該款無人機可攜帶35至50公斤重的彈頭。

《明鏡周刊》形容這款無人機類似伊朗製見證者-136（Shaheed-136）無人機，俄軍用後者多次襲擊烏克蘭於破壞民用基礎設施。

報道更指稱，西安冰果智能航空科技有限公司計劃協助俄羅斯建立無人機生產基地，每月最多可生產100架飛機。

【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

中國外交部發言人汪文斌早前也表示，中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。究竟是誰在呼籲對話、爭取和平，又是誰在拱火遞刀、鼓動對抗，國際社會有目共睹。

中方敦促美方切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息。中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲