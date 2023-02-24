【俄烏戰爭一周年】布林肯：俄獲中國非致命軍民兩用援助

俄烏戰爭一周年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國幾乎肯定中國向俄羅斯提供非致命性軍民兩用援助。

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布林肯上周聲稱，中方正考慮是否為俄羅斯入侵烏克蘭提供武器和彈藥。中國外交部發言人汪文斌周一（20日）回應，向戰場源源不斷提供武器的是美方而不是中方。美方沒有資格對中方發號施令，中方也從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。

布林肯周四（23日）回應中方，表示有部分來自中國企業提供的非致命軍民兩用援助，幾乎肯定是獲得國家批准，但並非致命性軍備。

他表示美方希望中國能明白，為俄羅斯入侵烏克蘭提供軍事支援會削弱中方的國際聲譽。他指除了美國，許多國家都不想看到中國以物質方式，支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

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中國外交部發言人汪文斌早前也表示，中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。究竟是誰在呼籲對話、爭取和平，又是誰在拱火遞刀、鼓動對抗，國際社會有目共睹。

中方敦促美方切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息。中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。

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責任編輯：鄭錦玲