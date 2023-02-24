【大行報告｜阿里巴巴】一文看清大行於阿里季績後最新分析：消費反彈乏力或限制今季CMR增長　長遠仍為復甦主要受益者

▲ 【大行報告｜阿里巴巴】一文看清大行於阿里季績後最新分析：消費反彈乏力或限制今季CMR增長 長遠仍為消費復甦主要受益者

阿里巴巴 （09988） 周四（23日）公布截至去年12月底止的2023財年第三財季業績，期內營收符預期，降本增效措施再建功，帶動經調整淨利超預期。綜合券商分析，近期消費復甦乏力，或限制阿里巴巴核心業務中國零售商業客戶管理（CMR）增長表現，但認為阿里巴巴仍為消費復甦的主要受益者。

摩根士丹利認為，消費復甦較弱可能會限制阿里截至3月底止季度CMR增長，但認為隨著阿里貨幣化能力改善，復甦趨勢具有很高的確定性。大摩又料，阿里將優先投資具營收潛力的業務機會，但會致力於提高運營效率。摩根士丹利維持阿里增持評級，目標價150美元。

大摩料阿里季初至今GMV增速慢過上季

大摩提到，阿里上季CMR收入按年跌9%，主要受累疫情影響、GMV（商品交易總額）中單位數下跌及貨幣化。展望今季，大摩認為，季初至今的GMV按年增速將低於上季水平，原因是疫情影響延至1月以及更早的新春。

大摩提引述阿里管理層指，非必需品類（服裝、運動、戶外）最近復甦趨勢正面，料可繼續推動消費復甦。報告又認為，阿里貨幣化能力提高，有助在疫情期間推動產品回報正常化，拉近CMR和GMV增速差距，預測今季CMR按年跌5%，儘管中國消費恢復速度仍存在不確定性，但認為未來幾個月的上升趨勢具高確定性。

富瑞：阿里今年重點拓用戶體驗

富瑞發表報告指，阿里今年重點是提升用戶體驗及使用時長、物超所值主張癿及社區零售。 報告又稱，阿里強調雲的重要性，重點關注穩定性和安全性、生成式AI和公共雲。富瑞認為，阿里在新春假期後、今年餘下時間裡，復甦故事完好無損，維持買入及目標價214港元。

富瑞又列出在基本情況，在消費者洞察和營銷解決方案的支持下，阿里天貓市場份額增長屬一個可持續的長期增長故事，具有可觀的貨幣化機會。富瑞又稱，內容信息推薦（recommended feeds）的商業化仍處於早期階段，另外阿里傾向支持提供物有所值的優質商家，故認為滲透到低線城市是擴大用戶群和增加錢包份額屬阿里發展重點。

大和：螞蟻IPO將成近期關鍵催化劑

大和同樣看好，阿里巴巴是消費復甦的主要受益者，與同業相比，阿里將提供更大的盈利上調空間。大和談到，儘管市場擔心補貼力度加大，但隨著對淘寶天貓的投資增加，預計阿里中國商業 EBITA 利潤率按年擴大。大和又認為，阿里近期關鍵催化劑是螞蟻集團IPO計劃、股票回購、對其子公司的外部融資和投資剝離。

雲業務方面，大和稱，受惠公共雲兩位數按年增長推動，上季阿里雲收入按年增長 3%，雲業務EBITA 利潤率達到 1.8%，預計阿里雲收入由今季起重新加速，並且由於互聯網垂直復甦及消化字節跳動影響而按年增長 10%。大和認為，若互聯網垂直業務恢復速度快於預期，認為今季及下一財年的雲收入有上升空間。大和重申阿里買入評級及152港元目標價。.

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記者：李哲毅