【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列

▲ 讀美術出身的何紫婷希望藉不同的渠道分享自身經驗，打破傳統刻板印象，勉勵更多女性加入機師行列。

談到航空業，外界總會存在「機師是男生、空中服務員是女生」的刻板印象，認為機師是非常陽剛的職業。事實上，在全球飛機師中，女性比例的確也只佔不到5%。作為香港少數土生土長的女機師何紫婷（Christina），希望藉着不同的渠道分享自身經驗，打破傳統刻板印象，勉勵更多女性加入機師行列。

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機師一行至今仍是以男性為主，Christina直言：「全球航空公司的宣傳廣告，永遠都是男性穿着機師制服、女性穿着機艙服務員的制服，我以前都難以想像女性可以當飛機師。」不過，今時不同往日，她已打破自身的想像，在4年前已成功取得專業機師資格，躋身成為全球僅得5%的女機師，駕駛波音777客機。「我呼籲所有女性，別被性別框住。」她更希望可以自身的經驗及心路歷程，鼓勵更多年輕人追尋自己的夢想。

曾任空中服務員 機緣巧合立志成機師

不少人認為女性在這行業相對吃虧，但Christina強調：

只要有夢、有心想做，勇敢踏出第一步，絕對可將不可能變成可能。

她笑言，就連修讀美術出身的她也能成為機師，可想而知「Nothing is impossible」（凡事都有可能）。

畢業後曾擔任了兩年時裝設計師的Christina，因不想繼續朝九晚五的刻板工作，又相當嚮往到處遊走的生活，決定轉行投考空中服務員，「主要是既定印象，覺得女生只有做空中服務員的份。」

但因一次機緣巧合下，前往馬來西亞參加朋友婚禮，因為全機滿座，而被安排坐到機長後方的駕駛艙後座（Jumpseat），「當時我看到儀表板全部亮起，剛好又正值黃昏時間，窗外270度的風景十分震撼。其後我目睹機師全程的工作，發現原來很有挑戰性，又要與塔台聯絡、又要預測天氣，十分忙碌。」而這短短的機程，就令她立下決心，要成為機師行業的一分子。

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1 Take Pass成機師學員 積極溫習彌補不足

Christina笑稱，她是坐言起行的人，開始自學飛行知識及機械原理，其後更整合年假，到退休美國機師的小型飛機場義務幫忙，「讀書時期我曾協助他在其飛機上手繪圖案，當我有想當機師的念頭，我立刻與他聯絡，懇求他讓我了解更多飛機的原理。」到當地後，她協助退休機師影印飛行計劃、替飛機入油、幫忙分螺絲等打雜工作，加深對飛機的認識。

及後她回港投考機師學員培訓課程，經過半年考核順利「1 Take Pass」，並到澳洲阿德萊德接受為期55星期的密集式訓練。

相對其他同學都有一定程度的駕駛飛機經驗、又有深厚工程背景，如「白紙」的Christina坦言需要更努力追趕進度，同學出外玩耍的時候，她會繼續溫習彌補不足，「但我很享受，因為這是我的夢想！」她又稱，無論夢想大與小，最重要還是相信自己能夠做到，別想得太複雜。

視機師為終生事業 從沒萌生放棄念頭

疫情肆虐期間，航空業首當其衝，成為最受影響的行業之一，不少機師紛紛轉行。Christina直言，當時飛行機會減少，但她也從沒萌生放棄念頭。她笑道：

其實長遠地想，由於我視機師為終生事業，我65歲才退休，現在我還可以飛40多年，那3年其實也不算甚麼。

她補充，這期間她更多了機會與家人相處，也出席不少學校及職業博覽分享會，讓更多人了解女性飛機師，「我也會穿着制服到場作分享，希望可以打破海報女性只能穿上空中服務員制服的印象。」例如早前她受邀出席貿發局主辦的第32屆教育及職業博覽，分享其成功轉型之道。

此外，她也開設了自己的專頁，創立「天空教會我的事」系列，以自身原本的強項，即插畫的方法，來分享從航空中領會的人生哲學。「可以追飛行夢的同時，又可以繼續畫畫，對我來說十分滿足。」

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設專頁講人生 關注平權問題

除了參與對外的活動，她也參與公司的「女機師顧問小組」，關注及爭取女性機師的平權問題。例如早前她與同伴成功爭取波音與Airbus兩大飛機製造商，在操作選單上，由He should（他應該）的字眼，轉變成Pilot should（機長應該）。

她也提到加入小組後發現有女機師會擔心放產假後，升職比男同事慢。因此目前已積極與公司商討對策，盼能保障女機師職業生涯規劃。

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記者：曾曉汶

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