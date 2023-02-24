【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%

▲ Netflix多國的訂閱方案減價。

串流媒體平台Netflix近年加強打擊用戶共享帳戶，意圖增加訂閱量及收益，卻反而增加了用戶「轉台」意欲。Netflix近日被發現，在全球逾30個國家中，調低其訂閱方案費用。

【YouTube電台】YouTube增設個人化電台 選曲自由度更大

綜合外媒報道，Netflix近幾周調降全球30多個國家，包括亞洲地區的馬來西亞、印尼、越南、泰國和菲律賓，葉門、約旦、利比亞和伊朗等中東國家，以及克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞等歐洲國家。

雖然Netflix在各區的定價和減價情況不一，部分地區的新收費僅適用於指定及部分方案，但市場研究公司Ampere Analysis分析指，Netflix的基本訂閱方案價格下降幅度最多，部份地區更多達50％。至於其他收費較高的方案，大約下降了17％至25％。值得留意的是，是次受價格調整影響的市場，均是一些沒有廣告的方案和地區。

對於Netflix減價，瑞銀分析師John Hodulik認為，在整個串流媒體產業興旺，Disney+、Hulu等Netflix主要競爭對手都在近期加價的情況下，Netflix此舉與近期產業趨勢背道而馳。

【串流平台】內容涉諷刺中國 港區Disney+將一集《阿森一族》下架

【串流平台】愛奇藝應版權方要求 禁HDMI輸出播放惹爭議

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：