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【無力加薪】前景未明　日中小企不敢加薪

商業 14:06 2023/02/24

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日本金融機構「城南信用金庫」對首都圈738家中小企業進行問卷調查，結果顯示72.8%企業「沒有加薪計劃」，不少企業指出，因為採購成本上漲致使收益減少，再加上經濟前景不明朗，所以無力加薪。該調查在1月進行，城南信用金庫向客戶詢問現在的營業狀況，以及對加薪的意見。

【日本經濟】逾85%日本企業加人工　3年來首度增加佔比

調查中表示「計劃加薪」的企業只有26.8%，至於是否已將增加的成本轉嫁到價格上，26%的企業表示「幾乎不能」，50.8%表示「不能完全這樣做」。

未能加薪的理由包括「固定費用增加，導致收益減少」，「內部資金很少，業務並非穩定到可以加薪的程度」等。在今年的「春鬥」（春季勞資談判）上，大企業紛紛表示將大幅加薪，但這個勢頭似乎難以延伸至中小企。

較早前東京商工調查公司公布，1月日本全國企業破產數目為570間，較去年同期上升26.1%，屬連續第10個月增長，這亦是連續4個月以來，全部破產企業都是中小企。與此同時，當地政府在疫情期間對企業提供的無利息、無擔保貸款即將要開始償還，因此相信破產企業會持續增加。

【付款表現】7成企業受付款失敗率困擾　失敗成本95元

責任編輯：歐陽佩

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