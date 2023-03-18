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【俄烏戰爭一周年】ICC向普京發拘捕令 土耳其支持芬蘭入北約（持續更新）

環球政治 11:13 2023/03/18

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續388日，國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）指控，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有參與干犯拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪，發出拘捕令。土耳其政府同意，支持芬蘭加入北約（NATO）。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月16日）

【本港時間3月18日】

【10:43】ICC在聲明中指出，有理由相信普京直接參與拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪行，同時亦有與其他人合作。【下一頁】

【02:09】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表明，芬蘭採取實際行動確保土耳其安全，同意啟動支持芬蘭加入北約的程序。

【本港時間3月17日】

【18:33】斯洛伐克總理宣布Eduard Heger，政府同意向烏克蘭援助米格-29戰機。斯洛伐克軍隊去年一支11架米格-29戰機群退役，當中多數已不能運作，政府將援助烏方仍能操作的戰機。

【18:11】俄羅斯克里姆林宮表明，只同意延長烏克蘭糧食黑海出口協議60日，維持早前俄國外交部立場。

【11:06】聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會發表報告，指控俄軍在烏克蘭曾蓄意殺害他人﹑有系統虐待他人及強行移送兒童，甚至有證據顯示俄軍可能有大屠殺。俄國否認有關報告的指控。

【01:47】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布，數日內將向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其他承諾援助的戰機亦準備好。

【本港時間3月16日】

【14:24】美國與俄羅斯正爭相尋找美國的無人機殘骸，美方預計無人機殘骸已沉沒至5,000呎深海底，即使俄方尋獲殘骸也難以令無人機恢復操作，或取得有價值資訊。

【10:52】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，紹伊古批評美方無人機於克里米亞海岸飛行的行徑本質具挑釁性，或導致黑海地區局勢升級。【下一頁】

【08:57】俄羅斯國防部將於4月1日起徵召新兵入伍，目標是為俄軍招募40萬職業軍人。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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【俄烏戰爭】ICC就俄軍拐帶烏兒童 發令拘捕普京
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