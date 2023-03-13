【俄烏戰爭一周年】被槍決烏老兵身份被讚成反抗象徵 俄軍傳破千人喪生（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續382日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍近日在要塞巴赫穆特（Bakhmut）戰線上至少過千人死亡。澤連斯基同時確認日前被俄軍槍決的烏克蘭老兵的身份，讚揚對方象徵烏克蘭的反抗精神。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月10日）

【本港時間3月13日】

【10:48】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱俄軍自上周一（6日）起單在巴赫穆特附近戰場，已有超過1,100人死亡。俄羅斯國防部同日反稱，在過去24小時內，擊斃超過220名烏軍。【下一頁】

【04:04】澤連斯基指被俄軍槍決的老兵名為Oleksandr Igorevich Matsievskyi，讚揚他成為烏克蘭人民反抗的精神象徵，授予對方「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）稱號。

【本港時間3月12日】

【15:03】俄僱傭兵「瓦格納」（Wagner）已接近烏克蘭要塞巴赫穆特（Bakhmut）市中心。首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指部隊每月需要1萬噸彈藥戰鬥，軍隊需要獲得更多彈藥並向前推進。【下一頁】

【09:39】俄軍被指炮擊烏克蘭南部赫爾松，造成三名平民喪生，另一名平民於頓涅茨克喪生。

【本港時間3月11日】

【12:12】烏克蘭政府透露會繼續於東部城市巴赫穆特作戰，希望在烏軍計劃的春季反攻前，加強牽制俄軍最精銳部隊。

【00:54】芬蘭總理馬林（Sanna Marin）訪問烏克蘭首都基輔，並於烏克蘭總統澤連斯基會晤。兩人討論了對俄制裁措施、烏克蘭重建及和平方案。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀