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【俄烏戰爭一周年】聯合國要求俄撤兵 澤連斯基指烏南有危機（持續更新）

環球政治 11:14 2023/02/24

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入一周年，聯合國在戰爭周年前夕舉行大會，並以大比數通過決議，要求俄羅斯無條件及立即由烏克蘭撤兵。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦透露最新戰情，指南部有危機，東部十分困難。

【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

【俄烏戰爭一周年】G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄軍最新攻勢

【本港時間2月24日】

【10:40】聯合國大會以141票支持﹑7票反對及32票棄權，大比數通過動議，促請俄國無條件立即撤出烏克蘭，並呼籲維持「完整﹑合理及長久的和平」（comprehensive, just and lasting peace）。 【下一頁】

【08:25】澤連斯基坦言南部部分地區戰況有危機，直指烏東戰情是「非常困難」。

【02:58】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）受訪時表明，憂慮俄烏戰爭變成長久之戰，但德國及西方會繼續無限期支持烏方。他亦指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）最終會理解，俄國戰爭目的是不可能實現。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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