【俄烏戰爭一周年】耶倫承諾繼續援烏 歐廉航停飛摩爾多瓦（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入一周年，美國財長耶倫（Janet Yellen）突然訪問烏克蘭首都基輔，重申美國會繼續提供經濟援助。匈牙利廉航Wizz Air宣布，停止航班飛往摩爾多瓦。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢

【本港時間2月28日】

【10:43】耶倫當日先後會見澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）﹑烏克蘭財長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）及其他基輔政府高官，表明美國會一直支持烏克蘭，延續拜登（Joe Biden）早前訪問時的論調。

【07:20】Wizz Air宣布，由3月14日起停止飛往摩爾多瓦首都基希納烏（Chisinau）的航班，表明有航空安全疑慮。Nicu Popescu

【本港時間2月27日】

【10:37】普京指摘西方自前蘇聯倒台後，一直試圖按自己條件重塑世界秩序。他指如果西方戰略成功，俄羅斯將分裂成多個地區，俄羅斯民族甚至或不再存在。【下一頁】

【06:15】澤連斯基周日（26日）突然宣布解除Eduard Moskalyov的聯合行動總指揮職務，但未有提供任何原因。Moskalyov於去年3月起擔任此職，所屬部隊有參與頓巴斯地區（Donbas）戰事。

【本港時間2月26日】

【16:28】歐盟通過對俄羅斯第10輪制裁，今輪制裁針對俄羅斯決策者、政府高官和軍方高層，及限制軍用電子零件出口至俄羅斯。【下一頁】

【15:08】二十國集團（G20）財長會議上周六（25日）於印度結束，會上各成員國就譴責俄烏戰爭出現分歧。印度原定發表的公報降級為聯合聲明，而中國與俄羅斯則拒絕簽署。【下一頁】

【05:18】美國總統拜登（Joe Biden）暫時排除了向烏克蘭派遣美國先進戰機的可能性，稱烏克蘭總統澤連斯基現在不需要F-16，表示美軍目前的說法沒有任何理由向烏克蘭提供F-16戰機。

【俄烏戰爭一周年】重點文章

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關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀