【俄烏戰爭一周年】美洩密文件憂烏防空 俄軍續強攻烏東兩城（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續411日，美國早前洩漏的機密文件中，指美國防部擔心烏軍防空能力，或對烏克蘭持續抵抗俄羅斯造成打擊。烏軍表示，俄軍持續加強攻襲烏東地區兩大城市。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月5日）

【本港時間4月10日】

【12:35】美國流傳洩漏的機密文件中，一份印有2月23日及機密的文件內指出，烏軍的前蘇聯時代S300防空系統可能在5月2日後無法繼續使用。烏軍BUK防空系統亦可能在4月中出現問題，美國憂慮烏軍防空能力或在5月23日「蕩然無存」。

【10:41】烏軍周日（9日）聲稱，頓涅茨克（Donetsk）東部兩大城市巴赫姆特（Bakhmut）及阿瓦迪夫卡（Avdiivka）在過去24小時內遭受超過40次俄軍攻擊。

【本港時間4月9日】

【11:30】早前於聖彼得堡一間咖啡店被炸死的軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）下葬，據報俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）有出席葬禮。

【10:30】人道慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）上周五（7日）表示，31名被帶至俄羅斯的兒童已返回烏克蘭，於周末時間和家人團聚。

【本港時間4月8日】

【11:31】美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）上月底，遭俄羅斯政府以收集軍事情報為由拘捕，俄方據報以間諜罪正式起訴格爾什科維奇。【下一頁】

【10:10】美國司法部對國防部文件外洩一事展開調查，這批文件涉及美國及北約（NATO）對烏克蘭援助等機密資料。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀