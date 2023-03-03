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【俄烏戰爭一周年】美料增逾30億軍援 俄政府恐來年資金「乾塘」（持續更新）

環球政治 11:03 2023/03/03

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續373日，美國預計宣布新一輪價值4億美元（約31.4億元）的軍事援助。俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）指出，政府資金逐漸減少，可能明年便耗盡。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 俄羅斯2022年GDP減少2.3%。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭2022年GDP減少35%。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（3月2日）

【本港時間3月3日】

【10:40】歐柏嘉稱俄國政府受西方制裁嚴重施壓，資金持續減少，因此開始把「觸手」伸向各大財閥，尋求財政資源。【下一頁】

【09:00】美國官員透露，華府4億美元新烏克蘭軍事援助中主要供應彈藥，估計援助亦是總統拜登（Joe Biden）與來訪德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）商討內容之一。

【本港時間3月2日】

【22:13】G20外長峰會周四（2日）在印度舉行，由於俄羅斯與中國反對在會後發表的文件提及俄烏戰事，大會最終未能發表聯合聲明。在文件的24個段落中，所有成員都同意其中22段，但有關強烈譴責俄烏戰爭的第3及第4段，只有中俄反對。

拉夫羅夫指，與一年前一樣，西方成員國外長千方百計試圖將烏克蘭局勢問題推到最顯著位置，同時提及所謂的俄羅斯侵略，他對未能商定會後聲明感到遺憾。

【21:13】G20外長峰會周四（2日）在印度舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中俄外長同場，期間他與俄羅斯外長拉夫羅夫短暫交談10分鐘。

華府官員表示，布林肯向拉夫羅夫提及3點，包括美國繼續支持烏克蘭至戰事結束、俄羅斯應改變退出《新削減戰略武器條約》（New START）的決定，以及莫斯科應釋放因間諜罪被判監16年的美國前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。官員未有提及拉夫羅夫的回應。

【18:13】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）促請中國，不要向俄羅斯提供武器，反而應該施壓令俄軍撤出烏克蘭。朔爾茨對中國未譴責俄羅斯感失望，但認同中方為降低核威脅的努力。

【10:43】布林肯指，未打算在G20峰會期間與俄羅斯外長拉夫羅夫及中國外長秦剛會面。【下一頁】

【06:13】路透社報稱，如果中國軍援俄羅斯，美國政府將發動制裁，華府正尋求盟友支持，並制定潛在制裁計劃。

【本港時間3月1日】

【18:53】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認，烏軍曾派無人機進入俄羅斯境內施襲，否認涉及近日俄國基建遇襲事件。

【10:39】普京表明，FSB需要阻止「破壞團體」由烏克蘭進入俄羅斯，加強保護俄國基建，以及防止西方情報機構讓俄國內的「恐怖份子及極端份子」死灰復燃。【下一頁】

【08:47】烏軍指俄軍除持續強攻頓涅茨克（Donetsk）的巴赫姆特外，亦轟炸鄰近邊境的北部地區如哈爾科夫（Kharkiv）。澤連斯基坦言，巴赫姆特戰情為現時最嚴峻。

 

【俄烏戰爭一周年】重點文章

【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

澤連斯基望與習近平會面 批普京「有病」 【下一頁】

關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【下一頁】

G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議 【下一頁】

俄佔領13萬平方公里烏地 烏軍重奪兩成 【下一頁】

 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」
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