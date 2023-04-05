【俄烏戰爭一周年】美增逾200億軍援 聯合國延長調查戰爭罪（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續406日，美國五角大樓宣布，向烏克蘭增加26億美元（約204億港元）軍事援助。聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）大比數通過，延長調查俄烏戰爭發生的戰爭罪。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月4日）

【本港時間4月5日】

【11:00】美國是次軍援烏克蘭3套空中監察雷達﹑反坦克火箭炮及燃料車輛等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，支持烏克蘭能夠保障美國價值，加強美國安全﹑保護雙方經濟及國家。

【06:10】人權理事會28個成員國同意，支持針對俄烏戰爭發生的戰爭罪獨立調查延長一年。多達17個成員國棄權，只有中國及非洲國家厄立特里亞（Eritrea）反對延長。

【本港時間4月4日】

【17:00】因咖啡店炸彈案喪生的親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）曾加入分離主義組織有份作戰，也曾公開批評俄軍及讚揚俄羅斯僱傭軍團「瓦格納集團」（Wagner Group）。【下一頁】

【16:02】英媒報道指，俄羅斯俄羅斯聯邦安全局（FSB）要求高官及國企高層交出護照。【下一頁】

【14:06】俄羅斯就親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭炸死一案，已拘捕26歲女子特蕾波娃（Daria Trepova），該女曾參與反戰集會。【下一頁】

【10:53】芬蘭今日（4日）會加入北約（NATO），俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）指，俄將加強在西部和西北部的軍力。如其餘北約國家在芬蘭部署軍隊和軍備，俄方將採取額外措施確保軍事安全。【下一頁】

【04:34】美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問烏克蘭，爭取華府加強對烏軍事援助，包括提供F-16戰機和遠程導彈。

【本港時間4月3日】

【16:35】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）幕僚透露，澤連斯基已接受邀請，將在周三（5日）訪問波蘭。幕僚指今次為正式訪問，雙方領袖不止討論安全問題，亦會談及經濟及政治支援。

【10:48】塔塔爾斯基咖啡店內演講時，據指有人送上一個藏有炸彈的小型雕像。炸彈其後爆炸，導致塔塔爾斯基死亡及多人受傷。暫時未知事件幕後主謀，俄國有官員把矛頭直指烏克蘭政府。【下一頁】

【06:49】澤連斯基感謝烏東守軍，直言巴赫穆特戰事仍然激烈，但未提及當地是否已經失守。俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）聲稱，已經取下巴赫穆特。

【本港時間4月2日】

【15:15】烏克蘭體育部長Vadym Huttsait指出，戰爭至今已導致262名烏克蘭運動員陣亡，363幢體育設施被摧毀。Huttsait強調，奧運會及其他體育賽事不應准許任何俄羅斯運動員參與。

【07:16】烏克蘭政府指控當地東正教教會美化俄國入侵，以及與俄羅斯「同流合污」。烏克蘭東正教教會表示，基輔政府要求主教Pavlo佩戴電子手銬，當地媒體指Pavlo被下令在家拘禁60日。

【本港時間4月1日】

【12:39】聯合國安理會輪值主席國由4月起改由俄羅斯擔任，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）相信在周六（1日）主持首個會議。烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）批評，事件荒謬程度再創新高。

【05:16】拜登回應提問關於格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄羅斯被捕時表示，要求俄方立即「放人」（Let him go）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，格爾什科維奇盜取俄國機密時當場被捕，稱狀況十分簡單及直接。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀