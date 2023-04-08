【俄烏戰爭一周年】美國查對烏軍援密件外洩 俄據報起訴美國記者間諜罪（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續409日，美國司法部對國防部文件外洩一事展開調查，這批文件涉及美國及北約（NATO）對烏克蘭援助等機密資料。另外，俄方據報正式起訴美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月5日）

【本港時間4月8日】

【11:31】美國《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）上月底，遭俄羅斯政府以收集軍事情報為由拘捕，俄方據報以間諜罪正式起訴格爾什科維奇。【下一頁】

【10:10】美國司法部對國防部文件外洩一事展開調查，這批文件涉及美國及北約（NATO）對烏克蘭援助等機密資料。

【本港時間4月7日】

【14:49】烏克蘭拒絕巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）呼籲烏克蘭放棄克里米亞以結束戰爭的和談提議。

【09:25】俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯安全部隊聲稱在赫爾松（Kherson）拘留烏克蘭安全部門一名特工及其同伙，指他們涉嫌收集有關部隊部署和調防數據。

【本港時間4月6日】

【10:35】普京會見17國新任駐俄大使時表示，美國在2014年支持烏克蘭的「顏色革命」，導致如今俄烏處於衝突局面。他亦指出，歐盟先向俄羅斯發起地緣政治對抗。惟普京亦表明，俄羅斯不打算自我孤立，願意與其他國家合作。【下一頁】

【02:47】澤連斯基指波蘭成功領頭為烏克蘭援助坦克，認為波蘭將在戰機援助上取得相同成果。澤連斯基再次促請加快軍事援助，表明在烏克蘭的戰事是為自由而戰。

【本港時間4月5日】

【18:16】澤連斯基與妻子奧萊娜（Olena Zelenska）抵達華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面。

【14:48】波蘭官員指澤連斯基已穿越邊境，正前往首都華沙，展開戰後首次訪問當地行程。

【11:00】美國是次軍援烏克蘭3套空中監察雷達﹑反坦克火箭炮及燃料車輛等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，支持烏克蘭能夠保障美國價值，加強美國安全﹑保護雙方經濟及國家。

【06:10】人權理事會28個成員國同意，支持針對俄烏戰爭發生的戰爭罪獨立調查延長一年。多達17個成員國棄權，只有中國及非洲國家厄立特里亞（Eritrea）反對延長。

【本港時間4月4日】

【17:00】因咖啡店炸彈案喪生的親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）曾加入分離主義組織有份作戰，也曾公開批評俄軍及讚揚俄羅斯僱傭軍團「瓦格納集團」（Wagner Group）。【下一頁】

【16:02】英媒報道指，俄羅斯俄羅斯聯邦安全局（FSB）要求高官及國企高層交出護照。【下一頁】

【14:06】俄羅斯就親政府軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭炸死一案，已拘捕26歲女子特蕾波娃（Daria Trepova），該女曾參與反戰集會。【下一頁】

【10:53】芬蘭今日（4日）會加入北約（NATO），俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）指，俄將加強在西部和西北部的軍力。如其餘北約國家在芬蘭部署軍隊和軍備，俄方將採取額外措施確保軍事安全。【下一頁】

【04:34】美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問烏克蘭，爭取華府加強對烏軍事援助，包括提供F-16戰機和遠程導彈。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀