【俄烏戰爭一周年】網傳烏兵疑遭俄兵斬首片 俄將改用電子徵兵（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續414日,社交媒體流傳一段影片,疑似是有俄兵將烏克蘭戰俘斬首。另外,俄羅斯國會通過電子徵兵法案,更自動禁止役齡男丁出國逃避兵役。

俄軍動員最少130萬,西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

俄羅斯2022年GDP減少2.3%。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯,吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計,俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏軍預料動員約50萬,估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000,但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭2022年GDP減少35%。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢(4月12日)

【本港時間4月13日】

【10:58】俄羅斯國會通過電子徵兵法案,役齡男丁如未能按時於徵兵辦公室現身,將被禁止出國旅行、駕駛執照將作廢及無法注冊小企業。 【下一頁】

【00:27】社交媒體流傳一段影片,疑似是有俄兵將烏克蘭戰俘斬首。烏克蘭敦促國際社會回應,而俄羅斯克里姆林宮發言人形容影片糟糕,但需要證實片段真偽。

【本港時間4月12日】

【16:28】俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表明,俄國不會接受美方任何施壓,會按照當地法律及規定,就美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich)的案件採取行動。

【10:50】美國媒體引述外洩高度機密文件,指美方認為烏克蘭面臨重大人員及軍備補充問題,估計烏軍在春季反擊時,只能收復部分被俄佔領地區。 【下一頁】

【06:44】瓦格納聲稱已經控制俄烏兩軍激烈交戰的巴赫穆特(Bakhmut)超過80%地區,首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)指繼續開始包圍當地。烏軍未有直接回應,但表明守軍仍然穩守當地。

【本港時間4月11日】

【11:10】美國國務院發言人Vedant Patel在聲明中表示,認為俄羅斯錯誤拘捕格爾什科維奇,譴責克里姆林宮持續打壓俄國國內的獨立聲音及淹沒真相。Vedant Patel表示,會為格爾什科維奇及其家人提供一切有需要協助。

【05:07】美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)早前曾聲稱,俄羅斯或在東正教復活節時出停火,試圖阻慢烏軍反擊。但俄官媒引述克里姆林宮指出,俄方停火無計劃。

【本港時間4月10日】

【12:35】美國流傳洩漏的機密文件中,一份印有2月23日及機密的文件內指出,烏軍的前蘇聯時代S300防空系統可能在5月2日後無法繼續使用。烏軍BUK防空系統亦可能在4月中出現問題,美國憂慮烏軍防空能力或在5月23日「蕩然無存」。

【10:41】烏軍周日(9日)聲稱,頓涅茨克(Donetsk)東部兩大城市巴赫姆特(Bakhmut)及阿瓦迪夫卡(Avdiivka)在過去24小時內遭受超過40次俄軍攻擊。

